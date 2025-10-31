Maltempo Siracusa: gravi disagi per tutta la notte. Chiuso un tratto dell’A18 | DETTAGLI

Forte ondata di Maltempo nella provincia di Siracusa: ben 20 gli Interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco dalle ore 20 alle ore 8:00 di oggi, 31 ottobre. Circa 102 millimetri di pioggia sono caduti in poche ore, come rilevato dal Sias – Servizio informativo Agrometeorologico Siciliano. Il nubifragio ha causato numerosi allagamenti, infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni e gravi disagi alla circolazione in diversi punti del territorio.

Molte le segnalazioni di auto impantanate e acqua piovana penetrata nelle case. Incidenti e forti rallentamenti si sono verificati in prossimità dello svincolo di Priolo Sud, con diverse vie cittadine trasformate in veri e propri torrenti. Solarino: Dalle prime ore del mattino, il Corpo di Polizia Municipale, gli operai comunali, l’IGM e la Protezione Civile sono al lavoro per ripristinare la normalità nelle aree più colpite.

Le zone particolarmente colpite sono Priolo e Augusta. Chiuso il tratto Autostradale A18 dallo svincolo Priolo Nord allo svincolo Priolo Sud. Durante la notte soccorse nel tratto autostradale molte vetture rimaste bloccate. Tra le auto soccorse e liberate dalle squadre VF anche una vettura con all’interno una paziente in attesa di trapianto di rene che si stava recando in direzione Palermo per l’atteso trapianto.