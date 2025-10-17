Maltempo Messina, detriti e fango sulle strade provinciali della zona ionica: in azione le squadre d’intervento | FOTO e DETTAGLI

Prosegue senza sosta l’impegno della Città Metropolitana di Messina, intervenuta con tempestività per fronteggiare le conseguenze del maltempo che, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, ha colpito il versante ionico della provincia, provocando smottamenti e la caduta di detriti lungo diverse arterie provinciali. Le squadre operative del Servizio Viabilità hanno immediatamente avviato una serie di lavori urgenti per garantire la sicurezza e la piena percorribilità delle strade.

Sulla S.P. 12 “S. Alessio – Scifì – Limina” sono stati effettuati interventi di sgombero del materiale franato, che aveva ostruito parzialmente la carreggiata in più punti. Contestualmente, sul medesimo tratto si è provveduto anche alla sostituzione dei guardrail danneggiati, ripristinando le condizioni di sicurezza lungo l’importante collegamento collinare.

Lungo la S.P. 19 “S. Teresa – Savoca”, gli operatori della Città Metropolitana hanno completato le operazioni di pulitura e rimozione del materiale franato, restituendo piena agibilità al percorso e migliorando il deflusso delle acque piovane. Anche la S.P. 16, in territorio di Forza D’Agrò, è stata interessata da interventi di sostituzione delle barriere di protezione (guardrail), garantendo maggiore sicurezza ai conducenti che percorrono quotidianamente la strada.

“Ancora una volta i nostri tecnici e gli addetti alla viabilità hanno dimostrato professionalità e prontezza, intervenendo subito dopo gli eventi meteo che hanno interessato il territorio” – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano Federico Basile. “La sicurezza stradale resta una priorità assoluta: operiamo costantemente per mantenere le nostre strade pulite, sicure e pienamente fruibili, anche in presenza di emergenze improvvise”.

Soddisfazione anche da parte del Direttore Generale Giuseppe Campagna, che ha evidenziato l’efficienza della macchina organizzativa metropolitana: “Abbiamo attivato immediatamente le squadre operative per monitorare e mettere in sicurezza i tratti colpiti dalle frane. La tempestività degli interventi e il coordinamento tra i nostri uffici hanno consentito di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Continueremo a lavorare con costanza per una viabilità più sicura e moderna”.

Gli interventi di questi giorni si inseriscono nel più ampio programma di manutenzione ordinaria e straordinaria portato avanti dalla Città Metropolitana di Messina, che conferma l’impegno concreto nella tutela del territorio e nella sicurezza di chi, ogni giorno, percorre le strade provinciali.