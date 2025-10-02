Maltempo, il freddo arriva in anticipo: è già inverno e l’Etna si imbianca a quote eccezionali per il periodo | FOTO

L’Etna si è svegliato questa mattina con il suo profilo imbiancato: la prima neve della stagione è caduta sul vulcano, regalando uno spettacolo inusuale per questo periodo dell’anno. Un evento che i meteorologi definiscono eccezionale, visto che solitamente le prime nevicate sull’Etna si registrano più avanti, tra fine ottobre e novembre. Le basse temperature in quota, unite al passaggio di una perturbazione fredda, hanno favorito il fenomeno che ha sorpreso residenti e turisti. Le immagini del vulcano innevato, con i versanti bianchi a contrasto con il cielo d’autunno, stanno già facendo il giro dei social.

E non è finita qui: secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore l’instabilità continuerà e per la giornata di domani è atteso un peggioramento con nuove nevicate, più abbondanti e a quote più basse rispetto a quelle odierne. Un assaggio d’inverno che ha colto tutti di sorpresa in pieno inizio ottobre.