Maltempo a Stromboli: Ginostra invasa da fango e detriti | FOTO

Una pioggia di breve durata che crea enormi disagi: questo è quanto accaduto a Ginostra, frazione di Stromboli. In soli dieci minuti le stradine sono state invase da fango e detriti: “Sono bastati poco più di dieci minuti di pioggia, neanche molto intensa, per riportare la minuscola frazione di Ginostra ai disagi vissuti lo scorso inverno. Fango e detriti alluvionali hanno invaso alcune stradine per poi riversarsi violentemente in mare”, afferma Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra. “Risultano parzialmente impraticabili tratti della via San Vincenzo e della stradina che conduce all’approdo. Inoltre, lo storico scalo del Pertuso si ritrova nuovamente ostruito dal fango. Ad esondare il Torrente Mastro Giovanni e i torrenti Serro Lazzaro e Mancuso”, aggiunge.