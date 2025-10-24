M5S Sicilia, riunione operativa domenica a Enna. Di Paola: “cominciamo a scaldare i motori per i prossimi appuntamenti elettorali”

Deputati (nazionali, regionali, europei), sindaci, consiglieri comunali e di circoscrizione e componenti dell’organizzazione del M5S si ritroveranno domenica prossima, a partire dalle 10, a Enna, presso la Galleria civica di piazza Scelfo, per una cominciare a discutere di progetti e programmi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: le amministrative in programma in tantissimi comuni siciliani nel 2026 e le Regionali del 2027. “Si tratta – dice il coordinatore regionale del Movimento, Nuccio Di Paola – di una riunione operativa, è il momento di cominciare a scaldare i motori per arrivare preparati alle prossime scadenze che sono dietro l’angolo”.