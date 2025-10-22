M5S nel caos, Beppe Grillo si riprende il simbolo e adesso il Movimento ha due siti web

Che caos nel Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Chiara Appendino e le problematiche elettorali. Beppe Grillo, fondatore ed ex garante del M5S, ha riattivato il dominio originario del movimento, www.movimento5stelle.it, distinguendolo dal sito ufficiale guidato dall’ex premier Giuseppe Conte, www.movimento5stelle.eu. Sul portale riattivato è immediatamente visibile il logo storico: il nome “Movimento 5 Stelle” in nero, con la “V” in rosso, cinque stelle gialle e l’indirizzo internet integrato.

Al momento non ci sono reazioni ufficiali da parte di Giuseppe Conte, ma, a questo punto, è probabile ci sia un contenzioso giudiziario tra il Movimento di Grillo e quello dell’ex Premier.