M5S nel caos, Appendino: “non voglio creare correnti ma il Movimento deve cambiare rotta”

Con un’intervista al Fatto Quotidiano, Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, ha chiarito alcuni aspetti del suo rapporto con il Movimento 5 Stelle. “Non voglio creare correnti e il punto non è la leadership, però al Movimento serve un cambio di rotta”, evidenzia Appendino. Il tema è soprattutto il rapporto col Pd: ma non “l’alleanza in se stessa bensì il modo in cui ne fai parte e soprattutto la tua identità politica. A forza di inseguire il progetto del Campo largo ci stiamo normalizzando”.

Conte ed il voto degli iscritti

Le urne on line per la scelta del presidente M5S resteranno aperte fino a domenica: non ci sono altri candidati oltre a Giuseppe Conte. Il nuovo mandato è scontato. Il dato che verrà analizzato, quindi, sarà soprattutto quello dell’affluenza, anche se è difficile prevedere una grossa affluenza.