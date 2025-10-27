Lutto tra gli ingegneri calabresi: addio a Giovanni Angotti, figura storica dell’Ordine di Catanzaro

“È con profondo rammarico che l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro partecipa commosso al dolore della famigliaAngotti per la scomparsa dello stimato collega Giovanni Angotti. Già presidente dell’Ordine per quasi due lustri, Angotti ha saputo rappresentare ai livelli più elevati della professione Catanzaro e la Calabria. Il suo nome rimarrà indelebilmente legato al ruolo dell’ingegneria nella nostra regione, a testimonianza della sua straordinaria capacità di innovare l’approccio alla professione e guidare l’intero movimento ingegneristico calabrese attraverso le evoluzioni della tecnica”. Lo afferma in una nota l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro.

«Abbiamo appreso con dolore della scomparsa dell’ing. Giovanni Angotti – scrive il presidente dell’Ordine, Gerlando Cuffaro -. A lui mi legavano, da anni, sentimenti di profonda stima e amicizia, dalla sua esperienza in tanti abbiamo tratto importanti insegnamenti che ancora oggi portiamo nella quotidianità del nostro lavoro. L’intera comunità degli ingegneri calabresi si stringe attorno alla famiglia Angotti in questo momento di sconforto a cui porranno parziale rimedio solo il tempo e la consapevolezza di aver avuto accanto uno straordinario professionista, un uomo mirabile».

In occasione delle esequie dell’ing. Giovanni Angotti – previste per la giornata di martedì 28 ottobre, alle ore 15:30 – la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro rimarrà chiusa in segno di lutto.