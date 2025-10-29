Lutto nel mondo della musica: è morto James Senese, aveva 80 anni

Lutto nel mondo della musica. All’età di 80 anni, è morto James Senese, fondatore dei Napoli Centrale, ha fatto parte della band di Pino Daniele. L’artista venne ricoverato per un’infezione polmonare a fine settembre nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Napoli ed oggi è avvenuto il decesso, lasciando nello sconforto tantissimi fan.

Il ricordo di Enzo Avitabile

Sui social, Enzo Avitabile ha scritto: “non bastano parole per un dolore cosi’ grande ma solo un grazie. Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.