Lutto nel mondo del cinema: è morto improvvisamente l’attore Remo Girone

Lutto nel mondo del cinema: l’attore Remo Girone, 76 anni, è morto improvvisamente nella sua casa nel Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni insieme alla moglie. L’artista aveva raggiunto la grande popolarità e consacrazione con l’interpretazione di Tano Cariddi nella serie tv ‘La Piovra’. Uomo riservato era sposato dal 1982 con la moglie, Victoria Zinny. Tanti i messaggi del mondo del cinema e della televisione, in queste ore, per Girone, apprezzato anche per la sua discrezionalità dentro e fuori dal set.