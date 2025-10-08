Lutto a Gerace: è scomparso Antonio Santo Aversa, imprenditore e politico di spicco

Lutto nel mondo della politica e dell’imprenditoria geracese. All’età di 74 anni, infatti, dopo una lunga malattia è deceduto Antonio Santo Aversa, “Totò”. Con la sua morte, hanno scritto in vari post i suoi amici, “abbiamo perso un uomo che ha saputo sempre incarnare i valori più autentici di amicizia, lealtà, capacità imprenditoriale e politica. Ne sono testimonianza le sue iniziative, il suo attivismo sfrenato nel settore commerciale che lo hanno portato sempre all’attenzione nazionale tanto da conquistare la totale fiducia di grandi aziende, di noti imprenditori”.

Tutti convinti che “Le capacità di Totò ed il suo grande cuore l’hanno sempre spinto a pensare anche alla sua terra, ai giovani della sua Gerace e della Locride ed a far diventare realtà quelle idee che albergavano nella sua mente”. Antonio Santo Aversa viene oggi ricordato “alla guida del Gal (Gruppo di Azione Locale) le cui fondamenta aveva gettato qualche anno prima dell’istituzione ufficiale; per aver promosso- con la sua lungimiranza” l’idea di creare aziende agrituristiche nella Locride. Indimenticabili “le sue battaglie dagli scranni dell’opposizione in seno al Consiglio comunale di Gerace. Battaglie distintesi sempre per lealtà e spirito costruttivo, nell’interesse comune, mai personale. Totò Aversa fu un leale politico quando si ritrovò alla guida della Sezione geracese del Partito Socialista Italiano; fu proficuo amministratore- da Presidente- della Comunità Montana di Mammola”. Amicizia sincera, vera, pura; lealtà profonda, capacità politico-imprenditoriali infinite e vincenti. “Totò Aversa- ripetono addolorati i suoi amici- lascia a tutti noi un bagaglio prezioso d’insegnamenti che dobbiamo conservare e non disperdere. Soprattutto in un’epoca in cui i valori, i principi vengono impietosamente calpestati. Grazie Totò, per quanto hai fatto!“.

I funerali si terranno domani, giovedì 9 a Gerace alle ore 15,30 nella Chiesa di San Giorgio Martire al Borgo dove la salma è esposta.