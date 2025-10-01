Lupi a Reggio Calabria: “il campo largo si sta sciogliendo alla luce del sole. Noi Moderati oltre il 5%”

Ultimi giorni di campagna elettorale in Calabria in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Oggi, a Reggio, evento con Maurizio Lupi, leader di “Noi Moderati”: “il campo largo si sta squagliando alla luce del sole ed è diventato sempre più stretto con tutte le sue contraddizioni. Ma noi auspichiamo un confronto politico che sia nel merito”. “Le Marche prima e la Calabria adesso saranno un ottimo segnale innanzitutto per un’idea della buona politica che è la sfida del governo”, evidenzia Lupi. “Da queste regionali verrà un segnale importante per la coalizione di centrodestra, per il presidente Occhiuto e sono sicuro anche per noi moderati che avrà un’affermazione molto importante qui in questa regione”.

“In Calabria supereremo il 5%”

“Il risultato nostro nelle Marche? Intanto era la prima volta che ci presentavamo in quella regione e abbiamo ottenuto, dal nostro punto di vista, un buon risultato. In Regione Calabria abbiamo una presenza molto più forte e credo che supereremo il 5%. Noi moderati sarà presente in tutte le elezioni regionali con la sua lista ed è la quarta proposta politica del centrodestra. L’obiettivo è quello, oggi più che mai, di rafforzare la proposta moderata, portando concretezza, responsabilità, moderazione, l’idea della politica che è la sfida del governo e della sfida del fare. Ed è per questo che stiamo lavorando”, conclude Lupi.