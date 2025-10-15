L’Unical tra le migliori università al mondo secondo il Times Higher Education

L’Università della Calabria rafforza la propria reputazione nel panorama accademico internazionale, rientrando anche quest’anno nel World University Rankings, la prestigiosa classifica stilata dalla rivista inglese Times Higher Education (THE) che seleziona i migliori atenei di tutto il mondo. Inoltre, nonostante l’ampliamento del numero di università con cui si è confrontata – 2.191 contro le 2.092 dell’edizione precedente – l’Unical mantiene la fascia 601-800, consolidando così la sua posizione nel sistema universitario globale.
Tra i risultati più significativi spicca quello fatto registrare nella didattica (teaching), che rappresenta quest’anno il miglior indicatore dell’Ateneo. L’Unical sale infatti di ben 78 posizioni, con il punteggio massimo (100) nella voce Doctorate Staff Ratio, a conferma dell’elevata qualità del corpo docente e della solidità della formazione post-laurea.
Segnali positivi arrivano anche dal parametro dell’ambiente della ricerca (research environment), che migliora di 47 posizioni, trainato dalla crescita della produttività della ricerca (research productivity) e, soprattutto, dei proventi della ricerca (research income) da 33.9 a 40.3.
Prosegue inoltre il miglioramento del rapporto tra università e mondo produttivo: il parametro riferito alla frequenza con cui la ricerca dell’università viene citata in brevetti industriali (industry) avanza di 23 posizioni, segno di un’interazione sempre più solida tra ricerca scientifica e innovazione industriale.
Il Times Higher Education conferma la solidità complessiva dell’Ateneo, che mantiene risultati equilibrati nei diversi ambiti considerati dalla classifica, a testimonianza della continuità del lavoro svolto e della capacità dell’Unical di crescere in un contesto competitivo in costante evoluzione.