L’Umanesimo digitale della Professione AI: il futuro delle competenze passa da Reggio Calabria

Reggio Calabria diventa il centro del dialogo nazionale tra etica, tecnologia e professione con il convegno “Dalla Tecnica al Valore: AI una leva per la professione”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e dalla Fondazione dell’Ordine. L’evento, ospitato al Castello Aragonese, riunisce accademici, professionisti e giovani esperti per discutere il ruolo dell’intelligenza artificiale nei nuovi modelli di lavoro.

Un confronto che guarda al Futuro delle Competenze, alla Integrazione tra uomo e macchina e alla centralità dell’Etica come bussola per il professionista del XXI secolo. L’evento si terrà dal 16 al 18 al Castello Aragonese.