Lotta Greco-Romana, a Ostia Lido si parla reggino: 3 medaglie per il G.S. Vigilfuoco “G. Merolillo” di Reggio Calabria

Al PalaPellicone di Ostia Lido si sono disputati i campionato italiani Under 13 di Lotta Greco-Romana, manifestazione riservata ai giovani lottatori nati negli anni 2012 e 2013. Il G.S. Vigilfuoco “G. Merolillo” di Reggio Calabria, presente all’evento, torna dalla cittadina laziale con due Ori e un Argento, salendo sul gradino più alto del podio grazie ai titoli di Campione Italiano Under 13 conquistati dagli atleti Michael Laurenti (nella categoria di peso fino a 34 kg) e Adriano Bruno (nella categoria fino a 48 kg).

Argento invece per Gabriele Lia nella categoria di peso fino a 52 kg. Presenti in gara anche Mattia Spanò e Denis Boshtyuk. Gli atleti reggini, accompagnati dal Dirigente Mimmo Spanò e dal tecnico azzurro Fabio Spanò, tornano dall’esperienza romana consapevoli delle qualità umane e sportive che questo gruppo ha dimostrato.