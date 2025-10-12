Lotta, Fortitudo Reggio sul podio: Francesca Zaccuri vince la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Esordienti

Si è svolto l’11 ottobre al PalaPellicone di Ostia Lido (Roma), sede della FILKAM nazionale, il campionato italiano esordienti di Lotta femminile riservato alle ragazze nate nel 2012 e 2013. Hanno partecipato 46 società sportive e la “Fortitudo 1903” di Reggio Calabria con Francesca Zaccuri, giovanissima atleta che si è avvicinata a questa disciplina da appena un anno ed è seguita negli allenamenti dall’olimpico Giovanni Schillaci, è riuscita a conquistare nella categoria di peso kg 66 una pregiatissima medaglia di bronzo.

L’atleta è stata accompagnata, per disputare la gara, dalla Vicepresidente della “Fortitudo 1903” Rossella Zoccali, che al termine della manifestazione si è dimostrata molto soddisfatta per il risultato ed ha dichiarato: “siamo davvero felici per questa giornata di sport vissuta al PalaPellicone di Ostia, è una medaglia che ripaga l’impegno della ragazza, i sacrifici dei genitori e di una società che opera nello sport e nel sociale ad altissimi livelli. Un risultato di questo genere non è solo un risultato, ma è un evento indelebile che accompagnerà per tutta la vita un giovane conferendogli autostima, sicurezza e forza interiore. Ringrazio il Maestro Giovanni Schillaci per le competenze tecniche offerte agli atleti della “Fortitudo 1903” e che, purtroppo era assente ad Ostia perché impegnato all’Estero con la nazionale italiana”.