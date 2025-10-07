L’ombra della ‘ndrangheta e dei servizi segreti sulle Regionali Calabria, Toscano: “certi che la DDA abbia seguito tutto con attenzione”

Non è andato già l’1% a Francesco Toscano, candidato Governatore e presidente di Democrazia Sovrana e Popolare. L’esponente del partito fondato con Marco Rizzo, afferma: “abbiamo il fondato sospetto che tutta la campagna elettorale organizzata intorno alla calunnia che ci dipingeva come ‘lista civetta’ di Occhiuto sia stata partorita da ambienti di ‘ndrangheta legati alla politica e ai peggiori uomini dei Servizi”, rimarca Toscano.

“Siamo certi che la DDA abbia seguito con attenzione la genesi di queste elezioni. In ogni caso, per scrupolo, nei prossimi giorni potremmo presentare un esposto sul punto”, conclude Toscano.