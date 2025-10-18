Locri, i ragazzi del Liceo Scientifico Zaleuco a un convegno sul design | INFO

Giornata di alta levatura culturale, quella vissuta dai ragazzi del Liceo Scientifico Zaleuco, facente parte del Polo Liceale di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che, giovedì 16 Ottobre, hanno partecipato al Convegno “Il Design come linguaggio culturale, capace di raccontare memorie, luoghi e tradizioni”, nell’Aula Magna “L. Quaroni” del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Gli studenti della classe 5 B: Chiara Alecci, Greta Arone, Rocco Bartolo, Benedetta Cristiano, Dario Femia, Anna Furci, Antonella Giampaolo, Nicole Guerrisi, Viviana Lafronte, Ethan Loccisano, Maria Antonia Marvelli, Francesco Chianese, Giusy Tavarnesi, Giulia Versaci, Antonio Zannino, Sofia Albanese, accompagnati dalla prof. ssa Patrizia Guazzoni e dalla prof.ssa Sabrina Prestipino, hanno potuto beneficiare di un incontro dove l’arte e la vita si sono intrecciate, nella relazione di Paolo Albano, che ha parlato della sua esperienza esistenziale e di come lo ha portato ad affermarsi, nella sua professione, a livello internazionale.

Paolo Albano protagonista

Di origine locrese, è stato più volte ospite al Liceo Scientifico Zaleuco, che lo ha visto suo studente, per il sessantesimo dello Zaleuco e per l’intitolazione dell’Aula Magna a Costantino Dardi. Non solo, è l’artefice del progetto “La Città del Mare”, che porterà all’unione delle cittadine di Locri e Siderno, con la realizzazione di un ponte, costruito da un arco circolare al quale è sospeso, mediante un sistema a sette stralli, un impalcato metallico rettilineo da un lato e ad andamento sinusoidale dall’altro. Una vita la sua, come ha ribadito durante il Convegno, spesa a rendere, ciò che viviamo nel quotidiano, qualcosa di esclusivo che, tramite il linguaggio culturale ha identificato memorie, luoghi e tradizioni di una società.

Per arrivare a ciò, ha sottolineato Albano, bisogna costruire un percorso al nostro talento creativo, che può essere innato e agire in maniera istantanea, ma deve, poi, essere forgiato da sacrifici, rinunce, lotte a difesa della propria passione, il tutto supportato dall’orgoglio di essere della Calabria, con quella testardaggine sanguigna e verace, che porta a compiere opere straordinarie, dando un’impronta unica al design, perché in quel lavoro c’è un risultato di memorie, luoghi e tradizioni, che lo rende segno tangibile e indelebile della cultura di una società. Un esempio, che ha riportato Albano, è stato quello su una macchina della pasta, realizzata da lui, qualche anno fa, con un design unico nel suo genere, un contrasto tra la parte di sostegno morbido e la parte operativa meccanica, la sua linea contribuisce a renderla familiare, elegantemente funzionale.

Anche i diversi tipi di pasta, che ne vengono fuori, nella loro forma semplice, ma di effetto, ricordano parti della nostra vita quotidiana: le penne, con la loro forma affusolata, riprendono quella dei grattacieli; le farfalle un certo tipo di cravatta, e così via. Presenti al Convegno anche il prof. Martino Milardi, che ha organizzato il tutto, e la prof.ssa Francesca Giglio. Entrambi hanno illustrato il corso di design alle matricole, in particolare il “Corso interdisciplinare di Product Design” e il Modulo “Design per il prodotto industriale e artigianale, tenendo presente, nei loro interventi la centralità del discorso di Albano “la creatività non è figlia di un momento, ma di un processo”. Interessante l’intervento della prof.ssa Prestipino, che ha voluto ricordare l’impegno dei suoi genitori nel campo dell’Arte e del Design, e come questo abbia agevolato la sua predisposizione su quella strada.

Un’altra grande opportunità per gli studenti del Polo Liceale, di seguire incontri formativi eccellenti, che vanno ad arricchire il loro bagaglio culturale, ma anche formativo, sempre in nome del successo personale dello studente. “Il Design è il metodo per mettere insieme forma e contenuto. Il Design, proprio come l’Arte, ha più definizioni; non esiste un’unica definizione. Il Design può essere estetico. Il Design è così semplice, ecco perché è così complicato” (Paul Rand).