“Lo Psicologo a scuola”, la presentazione del progetto pilota a Reggio. Princi: “Calabria apripista a livello nazionale” | INTERVISTE

Presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, si è svolta la presentazione del servizio “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, che ha visto coinvolti i Dirigenti scolastici e i Referenti di Educazione alla Salute della Città metropolitana di Reggio Calabria e della provincia di Vibo Valentia. All’incontro sono intervenuti anche i Dirigenti generali delle Asp delle due realtà provinciali e gli psicologi reclutati dalle stesse Aziende sanitarie, grazie al trasferimento delle risorse da parte della Regione, che presteranno servizio nelle istituzioni scolastiche.

“Assunti 43 psicologi che garantiranno, per tre anni, il servizio in 285 scuole calabresi”

Fortemente voluto dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’On. Giusi Princi, il progetto pilota nazionale “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola” è finanziato dalla Regione Calabria con risorse pari a 9 milioni di euro ed è sviluppato d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e con l’Ordine regionale degli psicologi della Calabria. “Grazie alle risorse stanziate dalla Regione, sono stati assunti 43 psicologi che garantiranno, per tre anni, il servizio in 285 scuole calabresi per un totale di 2.893 classi di primo e secondo ciclo. Il progetto prevede: sportelli di ascolto per gli studenti, al fine di rafforzare la loro autostima e le loro capacità relazionali; supporto al corpo docente, attraverso consulenza e formazione per gli insegnanti nella gestione delle dinamiche di classe; azioni di accompagnamento alle famiglie per aiutarle a individuare tempestivamente eventuali forme di disagio dei loro figli”, evidenzia Princi.

Le interviste a Giusi Princi, eurodeputato di Forza Italia, Lucia Di Furia, direttore dell’Asp di Reggio Calabria, Mariagrazia Vavalà, dirigente amministrativo dell’Asp di Vibo Valentia, Massimo Aiello, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria.