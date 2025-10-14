L’Italia di Gattuso al Sud? Il C.T. calabrese è realista: “andrei a piedi a giocare a Reggio Calabria o Cosenza, ma…”

Il C.T. dell’Italia Rino Gattuso, primo calabrese a guidare una prima squadra azzurra di calcio, è impegnato in panchina questa sera contro Israele: una vittoria assicurerebbe la disputa degli spareggi con due giornate d’anticipo, considerando una Norvegia ormai imprendibile. A Rai Radio 1, però, l’allenatore ha parlato anche di una tematica attuale: la disparità tra nord e sud nell’ospitare le gare della Nazionale. Come mai, quasi sempre, l’Italia gioca al nord e al centro nord?

L’ex Milan lo spiega in modo semplice, e con amarezza, considerando il suo sangue meridionale e calabrese: “a tavola parliamo di queste cose qui. In stadi come Palermo, Napoli, Bari e Lecce c’è un problema di licenze. Andrei a giocare a piedi a Reggio Calabria o a Cosenza, ma sono tutti stadi in cui certi tipi di partite non possono essere giocate”.