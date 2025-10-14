L’Italia batte Israele, Tommaso Buffon è virale: corsa con il bandierone in diretta nazionale su RAI 1 | VIDEO

Fuori dallo stadio le tristi immagini della guerriglia, dentro lo stadio un’immagine di gioia che ha strappato a tutti un sorriso. Un sorriso firmato Reggio Calabria. Ormai è consuetudine beccare Tommaso Buffon, il super tifoso reggino, alle partite della Nazionale. Le telecamere RAI lo inquadrano sempre, vestito di azzurro e festante con il suo bandierone. Questa sera, sul finale di Italia-Israele, si è preso i riflettori dopo il gol che ha chiuso la gara.

Dopo il gol su colpo di testa di Mancini che ha chiusoItalia-Israele sul 3-0, la regia RAI ha immortalato la corsa di Tommaso Buffon con tanto di bandierone tricolore sulle tribune del Bluenergy Stadium di Udine. Una corsa gioiosa, simbolo di un tifo sano e genuino.

Una passione che spinto Tommy a recarsi a Tallin (Estonia) sabato per la precedente gara degli azzurri, a Messina domenica per la partita della Reggina (trasferta vietata, ma presente in quanto non residente a Reggio Calabria e non nel settore ospiti) e nella vicina Barcellona Pozzo di Gotto per quella della Viola, per poi recarsi questa sera a Udine per tifare, nuovamente, l’Italia. Due Paesi, tre Regioni, quattro stadi e due sport diversi nello spazio di 4 giorni: unico!