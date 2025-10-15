L’Italia a Reggio Calabria? Falcomatà “corregge” Gattuso: “ti invitiamo al Granillo”. Ma quella figuraccia a settembre…

Ieri, a qualche ora da Italia-Israele (match vinto 3-0 dagli azzurri), il C.T. Gattuso ha spiegato i motivi per cui la Nazionale giochi poco al Sud: “a Reggio Calabria e Cosenza andrei a piedi, ma mancano le licenze“, ha detto. In un post sui social, però, il Sindaco Falcomatà ha “corretto” l’allenatore, invitandolo al Granillo. I motivi? Gli ultimi lavori nell’impianto reggino potrebbero, secondo il primo cittadino, permettere allo stadio di accogliere la Nazionale. Qualcuno, però, nei commenti al post ha fatto notare a Falcomatà la figuraccia dopo il match di “Serie A – Operazione Nostalgia”, ovvero la mancanza di acqua negli spogliatoi, episodio che ha impedito ai campioni presenti di lavarsi.

Il post di Falcomatà

“Caro Gennaro noi siamo pronti, ti aspettiamo a braccia aperte! Ti abbiamo ascoltato ieri sera prima della partita dell’Italia quando hai affermato che tu a Reggio Calabria ci verresti anche a piedi per giocare una partita dell’Italia, ma non si può fare perchè in molti stadi del Sud, come Palermo, Napoli, Bari e Lecce, “mancano le licenze”. Caro Ringhio noi ti vogliamo bene, non solo perchè sei un Calabrese Doc, ma anche perchè sei stato un bravo calciatore e sei un bravo allenatore” ha scritto.

E’ probabile che dalla Federazione non ti abbiano aggiornato sullo stato dell’arte del nostro Stadio Oreste Granillo, che dopo i tanti lavori di questi ultimi due anni è in grado di ospitare una partita internazionale di alto livello. Con i nuovi seggiolini, il nuovo maxischermo, i tornelli digitali, la nuova illuminazione, il manto erboso di qualità, la tribuna coperta riqualificata, le postazioni per persone con disabilità e tutto il resto, il Granillo adesso rientra nella Categoria 4, la più alta secondo le classificazioni dell’Uefa. Ti contatteremo presto per invitarti a Reggio a vedere i progressi del nostro Stadio. So che ne sarai felicissimo, perchè conosciamo quanto sei legato alla nostra città e a tutta la Calabria e perchè no… magari avremo modo di programmare una delle prossime partite dell’Italia proprio allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. Ciao Gennaro, ti aspettiamo!”.