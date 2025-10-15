Lipari, scomparso 39 enne: ricerche in corso per ritrovarlo | DETTAGLI

Apprensione a Lipari per la scomparsa di Ivano La Greca, trentanovenne isolano di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 13 ottobre, quando è stato avvistato nei pressi della piazza di Marina Corta. Da quanto si apprende dal Comune di Lipari, nel momento della sparizione l’uomo indossava una felpa bianca, cappellino e zaino. L’allarme è stato dato dai familiari, a seguito del mancato rientro a casa nella frazione di Quattropani. I carabinieri hanno avviato le ricerche e si sono concentrati non solo in quella frazione ma anche nei territori limitrofi. La Prefettura di Messina ha avviato il piano d’intervento per le persone scomparse, affidandone il coordinamento ai carabinieri di Lipari. Oltre loro, anche i vigili del fuoco e il gruppo comunale di volontari della Protezione Civile sta partecipando alle ricerche.