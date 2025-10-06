Limitless Experience: Reggio Calabria diventa palcoscenico di sport, benessere e bellezza con Jill Cooper

Reggio Calabria torna a muoversi con energia e passione grazie al Limitless Experience, l’evento sportivo-culturale che da cinque anni anima il cuore della città. Quello che fino allo scorso anno era conosciuto come Freedom, oggi si rinnova con un nome che esprime ancora di più il suo spirito: un’esperienza senza limiti, dove il movimento, la condivisione e la bellezza del territorio si fondono in un’unica grande manifestazione.

Protagonista d’eccezione, ancora una volta, sarà Jill Cooper, icona del fitness e volto noto del panorama sportivo e televisivo italiano. Da anni ambasciatrice del benessere e dell’attività fisica, Jill accompagnerà i partecipanti in una speciale “camminata in silent”: oltre 200 persone, con cuffie wireless, percorreranno insieme le vie del centro storico di Reggio Calabria guidate dalla voce della star del fitness. Un format suggestivo e coinvolgente, che trasforma il movimento in un’esperienza immersiva e collettiva, esaltando allo stesso tempo il patrimonio artistico e culturale della città.

A raccontare il senso profondo dell’iniziativa è la stessa Jill Cooper, che spiega: “Ho voluto chiamarlo Limitless perché non esistono limiti d’età o di possibilità. A 57 anni mi sento più viva che mai, e voglio dire a tutti che non c’è età per mettersi in gioco. Dobbiamo smettere di pensare che esista un momento ‘giusto’ per fare le cose: il limite è solo nella nostra testa”.

Un appuntamento che unisce sport e socialità

Un valore aggiunto fondamentale per questa edizione è rappresentato dalla collaborazione con l’ente di promozione sportiva ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), al quale Jill Cooper è affiliata. ASI è partner ufficiale della manifestazione e affianca Jill nel promuovere a Reggio Calabria questa prima edizione del Limitless Experience, sostenendone l’impatto sociale e sportivo sul territorio. La presenza di ASI conferisce ulteriore riconoscimento all’iniziativa, in linea con la mission dell’ente di incentivare la pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione e crescita collettiva.

L’idea di portare l’iniziativa a Reggio Calabria nasce da Saveria Arcudi, organizzatrice dell’evento e direttrice del settore palestra dell’ASD Canoa Kayak Club Reggio, realtà polivalente guidata dal presidente Cosimo Antonio Mascianà. Con tanta determinazione, Saveria ha voluto creare un appuntamento capace di unire sport e socialità, dando vita a una vera e propria reunion centrata sul benessere psicofisico. “Il Limitless Experience è un invito a riscoprire il piacere del movimento in tutte le sue forme – spiega Saveria – ma anche un’occasione per vivere la città in modo nuovo, condividendo emozioni, sorrisi ed energia positiva”.

Il percorso, studiato per attraversare le zone più suggestive di Reggio Calabria, diventa così un palcoscenico naturale dove ogni passo rappresenta un gesto di libertà, salute e valorizzazione del territorio. Con la partecipazione di cittadini, sportivi, famiglie e curiosi, il Limitless Experience si conferma un evento capace di andare oltre la semplice attività fisica: è un momento di aggregazione, un link tra benessere, cultura e promozione territoriale, un’esperienza che lascia il segno.

Il programma del “Limitless Experience”: due giorni di energia e condivisione

La sesta edizione della manifestazione prenderà il via sabato 11 ottobre al CKC Padel Garden, con un fitto programma di attività, tutte tenute da Jill Cooper, con il patrocinio e il supporto dell’ente ASI:

Fluid : attività dinamica e coinvolgente che combina le tecniche del pilates e del calisthenics, alla ricerca dell’equilibrio tra corpo e mente;

: attività dinamica e coinvolgente che combina le tecniche del pilates e del calisthenics, alla ricerca dell’equilibrio tra corpo e mente; Superjump : l’allenamento sul trampolino elastico (che sarà proposto per tutta la stagione sportiva a Reggio Calabria, in diverse strutture con Saveria Arcudi e Antonella Megali) – un format divertente e adrenalinico che unisce fitness e innovazione;

: l’allenamento sul trampolino elastico (che sarà proposto per tutta la stagione sportiva a Reggio Calabria, in diverse strutture con Saveria Arcudi e Antonella Megali) – un format divertente e adrenalinico che unisce fitness e innovazione; A seguire, un momento conviviale con Jill Cooper, i trainer e gli allievi, per condividere sorrisi, racconti, emozioni e sensazioni.

La manifestazione proseguirà domenica 12 ottobre con l’attesissima cardiocamminata in silent: alle ore 9.30, il raduno al Waterfront darà il via a un percorso suggestivo tra la Via Marina bassa e alta, offrendo ai partecipanti lo scenario mozzafiato dello Stretto di Messina.

Jill Cooper: un valore aggiunto per Reggio Calabria e ambasciatrice ASI

La presenza di Jill Cooper, in qualità di figura di riferimento nel mondo del fitness e affiliata ASI, rappresenta non solo un onore per la città, ma un’occasione che conferisce prestigio e autorevolezza all’intera manifestazione. Il suo coinvolgimento è fortemente voluto da ASI, che da sempre promuove eventi di alto valore sportivo e sociale, rafforzando il legame tra movimento e crescita del territorio. Saveria Arcudi, ideatrice e motore della manifestazione, non nasconde la sua emozione: “Dopo i riscontri entusiasmanti delle scorse edizioni, speriamo che questa sesta possa sorprendere ancora di più. Vogliamo lasciare un segno non solo in termini di numeri, ma soprattutto di emozioni e sensazioni”.

Un evento che unisce: sport, cultura e territorio

Il Limitless Experience è, in definitiva, molto più di un evento sportivo. È un messaggio di inclusione, un’occasione per esaltare la bellezza di Reggio Calabria e un ponte tra benessere e cultura, sostenuto anche da realtà nazionali come ASI, impegnate nella diffusione della cultura sportiva per tutte le età e fasce sociali. L’appuntamento dell’11 e 12 ottobre non sarà solo un weekend dedicato al fitness: sarà una celebrazione del movimento libero, della città e delle sue energie, un momento per vivere Reggio Calabria in maniera nuova, dinamica e positiva.

“Non dobbiamo vivere per difetto – conclude Jill Cooper – ma per migliorarci ogni giorno, con entusiasmo e coraggio. Lo sport e il sorriso sono i miei strumenti per farlo, e se riesco a ispirare anche solo una persona a superare i propri limiti, allora avrò fatto la mia parte”. Limitless Experience vi aspetta: perché il benessere non ha limiti – proprio come le emozioni che solo una città come Reggio può regalare. Con il supporto di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, per un futuro sempre più attivo, inclusivo e senza confini.