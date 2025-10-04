Libri, Antoniozzi: “due calabresi fra gli autori più venduti su internet, è motivo di orgoglio”

“E’ motivo di orgoglio leggere che due calabresi sono in testa nella classifica dei libri più venduti su internet“. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Il manuale dei disturbi di personalità curata a Giuseppe Nicolò, uno dei più grandi psichiatri italiani, reggino, è tra i libri più venduti della sezione psicologia. Turchese non meno di sette, di Giuseppe Femia, è tra i libri autoprodotti più letti.

Come calabresi non possiamo non esserne fieri. Le eccellenze della nostra regione si qualificano dappertutto per la loro brillantezza. E presto premieremo questi due autori in una manifestazione“, conclude.