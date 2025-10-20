L’EYBL a Reggio Calabria è un successo! Le indiscrezioni per il 2026: più tappe e il sogno Super Final

Si è conclusa ieri la 4 giorni dell’EYBL a Reggio Calabria, il torneo di basket internazionale che ha fatto tappa anche in riva allo Stretto portando 8 squadre, 6 delle quali straniere, fra cui una USA per la prima volta nella storia. Un’edizione, di per sé, già unica nel suo genere, ma che doveva essere un banco di prova importante per la città e per la Vis Reggio Calabria, società co-organizzatrice dell’evento. Presenti per l’intero arco del torneo anche Balasz Radics e Martina Aho, presidente e vicepresidente della EYBL, in visita alla città per vedere da vicino l’organizzazione e fare le proprie valutazioni per il futuro.

Giudizio che si è rivelato essere positivo. Era già nell’aria la possibilità di far diventare Reggio Calabria base EYBL per il futuro, l’ottima riuscita del torneo ha consolidato tale candidatura. La vicepresidente Martina Aho, durante la presentazione di venerdì scorso, aveva annunciato la volontà di rafforzare la partnership con Luigi Di Bernardo e la Vis e oggi, nel giorno successivo alla fine del torneo, arrivano già le prime indiscrezioni che StrettoWeb può dare in esclusiva.

Le tappe potrebbero moltiplicarsi. Non un unico stage, come avvenuto quest’anno, ma più tappe e per diverse categorie di età. Si parla della possibile organizzazione di almeno 4-5 appuntamenti, da ottobre 2026 a febbraio 2027. Il sogno è quello di poter ospitare anche una delle Super Final di categoria. Ovviamente, è tutto ancora in fase embrionale. Manca ancora un anno ma alla Vis stanno già lavorando per far diventare tali suggestioni delle piacevoli realtà rinnovando la fiducia che l’EYBL ha riposto nella città e nel team del presidente Di Bernardo.