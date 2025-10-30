L’Europa accelera: Madrid e Lisbona sempre più vicine con l’alta velocità | COSA SAPPIAMO

La Commissione Europea ha preso una decisione importante che stabilisce le tappi fondamentali e le relative scadenze per il completamento del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Madrid e Lisbona. Questo progetto infrastrutturale transfrontaliero migliorerà significativamente la connettività all’interno dell’Unione Europea. Appoggiata all’unanimità dagli Stati membri, la decisione promuove l’integrazione di Portogallo e Spagna nella rete ferroviaria europea ad alta velocità. Entro il 2030, i passeggeri potranno viaggiare tra le due capitali in sole circa 5 ore (circa) e, entro il 2034, in sole 3 ore.

“Percorrere poco più di 600 chilometri da Lisbona a Madrid in sole 3 ore – ha dichiarato il commissario Ue per i Trasporti sostenibili e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas – è un esempio notevole dei collegamenti ferroviari ad alta velocità che intendiamo realizzare in tutta Europa. Tali collegamenti rendono il viaggio in treno un’alternativa davvero attraente e sostenibile per gli spostamenti tra città”

Non è la prima volta che la Commissione sostenga opere simili. In Portogallo, la nuova linea ad alta velocità “Evora-Elvas” ha ricevuto 235 milioni di euro dal Meccanismo per Collegare l’Europa. Sul versante spagnolo, sono stati numerosi i fondi di investimento dell’UE, come il FESR e il Fondo europeo di sviluppo regionale (RFF), con i quali si è erogato circa 750 milioni di euro di sostegno alla linea ad alta velocità che collega l’Estremadura a Madrid dal 2014.

La decisione odierna mette in luce l’impegno e la massima priorità che l’Unione Europea ha nei confronti dei trasporti fluidi, sostenibili e sicuri. Così come l’idea di collegare l’Europa intera attraverso la ferrovia ad alta velocità, che sostiene pienamente anche all’interno del nostro Paese, soprattutto in relazione alla costruzione del Ponte Sullo Stretto, opera che unirebbe la Calabria e la Sicilia molto di più col resto del Paese e dell’Europa. All’inizio di novembre, la Commissione presenterà il suo piano per una rete europea ad alta velocità.