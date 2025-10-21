Lega, Salvini: “nessuna resa dei conti con Vannacci, commessi errori”

“Resa dei conti con Vannacci? No, sarà assolutamente tranquillo”. E’ quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in vista del consiglio federale della Lega. “E’ chiaro che quando hai un risultato al di sotto delle aspettative ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Si, io in primis”, puntualizza Salvini. “Sono in Lega da 35 anni, ho vinto tante volte e ho perso altrettante volte. Da una sconfitta devi trarre lezione per la futura vittoria”, evidenzia Salvini.

“Ho in testa Puglia e Campania dove puntiamo a fare il massimo storico della Lega e Veneto dove puntiamo ad essere primo partito. Non ho tempo per guardarmi alle spalle o recriminare. Sicuramente sono stati commessi errori, non da un singolo ma da una squadra“, conclude Salvini.