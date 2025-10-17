Lega: presentato il simbolo per le regionali in Veneto, non c’è il nome di Zaia

E’ “Lega-Liga Veneta Stefani presidente” il nome che campeggia sul simbolo del Carroccio per le prossime elezioni regionali del Veneto. Il direttivo regionale del partito lo ha approvato ieri sera.

Non c’è dunque il nome di Zaia ma quello del candidato ufficiale alla presidenza della Regione. Gli altri elementi grafici sono i consueti: Alberto da Giussano e il Leone alato.

Il presidente uscente, come noto, sarà capolista in ciascuna lista delle sette province. Non ci sarà nemmeno la lista “Zaia presidente”, che alle elezioni del 2020 fu la più votata in assoluto.