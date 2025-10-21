Lega, Fontana: “nessuna resa dei conti con Vannacci”

“Al consiglio federale della Lega di oggi ci si approccia con la solita serenità con la quale ci incontriamo per discutere, per guardare a quello che è avvenuto e al futuro tranquilli”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano. “Quella di oggi sarà una resa dei conti con Vannacci? “Ma che resa dei conti…”, ha sottolineato Fontana.

Il generale non sarà in presenza in via Bellerio perché impegnato a Strasburgo: “avrà avuto evidentemente degli impegni. Purtroppo anche Zaia ha un impegno che gli impedisce di esserci”, ha concluso Fontana.