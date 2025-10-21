Le qualificazioni all’Europeo Under 19 di calcio si giocano in Sicilia: in campo Italia e non solo, bella vetrina per l’isola | PROGRAMMA

Sarà la Sicilia a ospitare, dal 12 al 18 novembre, il Gruppo 9 della prima fase delle qualificazioni all’Europeo Under 19. L’Italia debutterà mercoledì 12 alle ore 15 allo stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale contro la Moldova, per poi affrontare sabato 15 (ore 15.50) la Bosnia ed Erzegovina e martedì 18 (ore 15) la Polonia allo stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania. Le prime due classificate di ognuno dei tredici gironi, insieme alla miglior terza, raggiungeranno la Spagna, già qualificata come testa di serie, al sorteggio della fase élite in programma mercoledì 10 dicembre. La fase finale si giocherà invece dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

La Nazionale del tecnico Alberto Bollini (campione d’Europa Under 19 nel 2023) tornerà in campo dopo aver affrontato l’Albania a Novarello – una vittoria per 4-1 e un pareggio per 1-1 – e aver disputato un torneo in Croazia – 0-0 contro i padroni di casa, sconfitta per 3-1 contro la Germania e successo per 2-1 contro la Cechia.

L’Italia torna a ospitare la prima fase delle qualificazioni europee dopo sei anni. Era novembre 2019 – dal 13 al 19 in Emilia-Romagna – e in panchina sedeva sempre Alberto Bollini. In quell’occasione, gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo 6, collezionarono tre vittorie: 2-0 contro Malta a Misano Adriatico, 2-0 contro Cipro a Santarcangelo di Romagna e 3-0 contro la Slovacchia a Cattolica.

Il programma

UEFA European Under-19 Championship Wales 2026 – Turno di qualificazione | Gruppo 9

Prima giornata (mercoledì 12 novembre)

Ore 11: Bosnia ed Erzegovina-Polonia, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Ore 15: ITALIA-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

Seconda giornata (sabato 15 novembre)

Ore 11: Polonia-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

Ore 15.50: ITALIA-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Terza giornata (martedì 18 novembre)