Le 3 opzioni di Hamas: come i terroristi possono rispondere al Piano di Pace di Trump

Secondo il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, sarebbero 3 le opzioni principali che Hamas sta valutando per rispondere al Piano di Pace del presidente USA Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Le prime due opzioni, secondo il giornale, sono “accettare il piano con modifiche ad alcuni punti, come i meccanismi di ritiro israeliano e la formazione di un ‘Consiglio di pace’ internazionale presieduto da Trump” oppure “rifiutare completamente la proposta nella sua forma attuale“, considerata una “concessione a Netanyahu” che soddisfa solo le richieste israeliane, come il disarmo “senza garanzie per uno Stato palestinese o la ricostruzione“.

Ci sarebbe poi una terza via che consiste nell'”accettare il piano dopo aver richiesto chiarimenti su alcune clausole e garanzie concrete, senza opporsi esplicitamente ad alcuna, a patto che l’amministrazione Usa riconosca ufficialmente uno Stato palestinese entro i confini del 4 giugno 1967“.

“Fonti palestinesi – riporta il quotidiano vicino le autorità qatarine – riferiscono che quest’ultima opzione abbia ricevuto il favore di alcuni presenti, poiché allevia la pressione e rimette la palla nel campo di Washington e Tel Aviv, aprendo spazi per futuri negoziati“.