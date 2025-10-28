Lavoro, Schillaci (M5S): “ultimi 258 ASU verranno stabilizzati entro dicembre. Si chiude pagina di precariato durata 28 anni in Sicilia”

“Finalmente arriva a conclusione il processo di stabilizzazione dei 258 Asu in forza presso i dipartimenti Beni culturali e Infrastrutture della Regione. Oggi in commissione Lavoro, nel corso di un’audizione con i vertici della partecipata Sas e dei sindacati, è stato definito il timing per l’assunzione a tempo indeterminato. La data fatidica è quella del 9 dicembre per la sottoscrizione dei contratti per 258 lavoratori, mettendo fine così ad una vicenda vergognosa che si trascina da 28 anni. Questi stessi soggetti, da tanti anni, garantiscono l’apertura dei musei e la fruizione dei parchi archeologici e dei siti culturali siciliani.” Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Nonostante ciò sono stati esclusi dai processi di stabilizzazione e solo ora trova sbocco una vertenza grazie anche alle sollecitazioni che sono venute dal parlamento regionale. In questi mesi ho spinto molto per la definizione dell’iter legato all’assunzione invitando più volte la governance di Sas e tutti gli altri soggetti istituzionali a dare seguito alle disposizioni normative. Sono contenta che per questi lavoratori si apre la fase della certezza del lavoro e della protezione sociale, e potrò gioirne appena arriverà la firma sui contratti dopo tanti stop and go”.