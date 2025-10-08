Lavoro in nero a Messina: due cantieri sospesi e multe per oltre 15.000 euro

È di due cantieri sospesi per lavoro nero il bilancio dell’attività di vigilanza effettuata dagli ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Messina in due piccoli centri della provincia peloritana. Nel primo cantiere, sono stati trovati intenti al lavoro 2 operai, uno dei quali è risultato privo di regolare assunzione. Dopo aver proceduto ad allontanare il lavoratore in nero, gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività; per poter riprendere i lavori, il titolare della ditta dovrà provvedere a regolarizzare il dipendente in nero, con pagamento di 2.500 euro per la sospensione e di quasi 3.000 euro per mancata visita medica e mancata formazione nei settori ad alto rischio.

Nel secondo cantiere, gli ispettori, in congiunta con personale della Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello, hanno trovato 1 lavoratore in nero su 7 presenti. L’attività è stata quindi sospesa e sono state contestate diverse violazioni in materia di sicurezza, per un importo complessivo di oltre 10.000 euro. Nel ponteggio mancavano, infatti, alcune pedane e parapetti di protezione, e alcune delle opere provvisionali non venivano correttamente utilizzate.