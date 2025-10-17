L’assessore Gallo in visita alla sede Copagri Calabria

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Confederazione produttori agricoli (Copagri) Calabria, Francesco Macrì, per gli eccellenti risultati sui fondi europei conseguiti dalla nostra regione, evidenziati nel corso del Comitato di Sorveglianza sulla programmazione. Macrì, presente all’evento fra i più prestigiosi membri del partenariato, ha messo in rilievo “l’impronta fondamentale segnata con caparbietà dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, con l’incessante ed efficace lavoro portato avanti dalla struttura”. Secondo il numero uno di Copagri Calabria e presidente del Gal Terre Locridee, barone Francesco Macrì, “il lungo Comitato di Sorveglianza sulla programmazione tenuto a Tropea fino a sera, certifica che la Calabria cresce anche in questo settore“.

Una regione virtuosa, la nostra, che come ha rimarcato lo stesso assessore Gallo “è cresciuta per velocità e capacità di spesa, ecco quindi la novità assoluta: il tasso di errore che prima era del 7% oggi è diminuito molto al di sotto del 2%. Oggi la Calabria è seconda solo alla provincia di Bolzano, che gestisce risorse molto minori delle nostre, e tra le prime in Europa, segno evidente del lavoro fatto dai funzionari e dai dirigenti del Dipartimento”.

L’assessore Gianluca Gallo, recordman di preferenze nelle ultime elezioni regionali in Calabria, il giorno successivo al Comitato di Sorveglianza sulla programmazione, si è recato in visita nella sede regionale della Copagri Calabria, a Lamezia Terme, dove insieme ai vertici della Confederazione produttori agricoli ha analizzato le problematiche più scottanti del comparto, con particolare attenzione ai fondi europei, al ricambio generazionale, al sostegno giovani imprenditori, ai dazi e alla concorrenza sleale di prodotti importati dall’estero. Si è complimentato con gli esponenti Copagri per il prezioso servizio puntualmente offerto agli operatori, in un momento di grave incertezza.

Il presidente Copagri Calabria, Francesco Macrì, ha ringraziato l’amministratore regionale “per la preziosa vicinanza dimostrata ad una importante organizzazione agricola, come la nostra, mirata alla crescita del comparto agricolo che è fattore trainante dell’economia dell’intera regione”.