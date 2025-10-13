Lascia l’auto, metti gli scarponi: la Sicilia ti aspetta per due giorni di avventure green! | INFO e DATA

La Sicilia partecipa alla 7a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua biodiversità, l’economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali. Ad oggi, 190 escursioni in tutta Italia, per incuriosire a ogni età, accessibili dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Federparchi, Legambiente, LIBERA contro le Mafie, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia.

Fra le proposte, segnaliamo per sabato 25 ottobre una camminata dal titolo “La finestra sullo jato: escursione nei sentieri delle antiche masserie”, agro-trekking sulle orme della Regia Trazzera Cannavera, tra frutteti e pascoli, ma anche una visita per conoscere “Vendicari e le sue meraviglie”. Domenica 26 è prevista una escursione dal titolo “Tra fiume e mare” a piedi da Marina di Ragusa alla Riserva naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio, tra sentieri, scogliere e spiagge.

Per iscriversi andare su: www.aigae.org/camminanatura/?regione=Sicilia

“La Sicilia è ricca di storie da raccontare e molte saranno al centro del weekend di Cammina Natura 2025 – dichiara Nanni Di Falco, coordinatore regionale AIGAE – oltre alle escursioni già indicate, sarà possibile camminare tra i boschi dei Nebrodi e le sponde del Lago Ancipa, apprezzare il foliage d’autunno, o osservare le fumarole nel Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria: le guide AIGAE sono pronte a coinvolgere tutta la cittadinanza e sensibilizzarla al turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Andate sul sito e iscrivetevi: vi aspettiamo!”.

“L’edizione 2025 si arricchisce di percorsi realizzati in alcune regioni con la collaborazione di LIBERA contro le Mafie perché siamo convinti che legalità, economia circolare e turismo responsabile siano collegati fra loro e il nostro ruolo di guide sia fondamentale per far conoscere questa relazione” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Ringrazio tutti i partner con i quali saremo in giro per l’Italia il 25 e 26 ottobre, noi come sempre mettiamo in campo entusiasmo, generosità, la nostra esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese”.