Lampedusa ospita lo spettacolo di Giobbe Covatta: un mix di comicità e scienza sui cambiamenti climatici | INFO

Lampedusa si prepara ad accogliere Giobbe Covatta con il suo spettacolo 6° (SEI GRADI), in scena lunedì 6 ottobre alle ore 21:00 in Piazza Garibaldi. Un appuntamento speciale che unisce il linguaggio comico e la forza della divulgazione scientifica per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: i cambiamenti climatici. Volto storico di Amref Health Africa – Italia, Covatta è testimonial dell’organizzazione dal 1994.

Viaggiatore instancabile e attento divulgatore, usa la comicità per tenere accesi i riflettori su temi complessi come crisi climatica, disuguaglianze e accesso equo alla salute, contribuendo a dare voce alle comunità locali e alla missione di Amref. Dopo i successi teatrali dedicati ai sette vizi capitali (7) e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (30), Covatta ha scelto il numero “6” per raccontare, con ironia e intelligenza, cosa potrebbe accadere al nostro pianeta con un aumento di sei gradi centigradi della temperatura media globale. In scena si alternano scenari futuri, invenzioni stravaganti e personaggi dei nostri discendenti, costretti a convivere con un mondo meno ospitale a causa delle scelte compiute oggi.

6° (SEI GRADI) è molto più di uno spettacolo: è una riflessione urgente sulla sostenibilità del pianeta, capace di trasformarsi in un’occasione di intrattenimento e consapevolezza. Un equilibrio perfetto tra comicità e satira sociale, in cui la risata diventa strumento per stimolare responsabilità e azione collettiva.

L’evento è promosso da Amref Health Africa – Italia e organizzato da Hub Turistico Lampedusa nell’ambito di un progetto con capofila il Comune di Lampedusa e Linosa, Sublime SDGs e cofinanziato dall’Unione Europea. Il Kamalé Festival, che ha animato l’isola a fine settembre, fa da cornice ideale a questa serata, confermando come Lampedusa possa essere non solo luogo di spettacolo e cultura, ma anche spazio di riflessione sui grandi temi globali.