Lamezia Terme, iniziati i lavori di bonifica dell’area esterna al campo rom

Iniziati oggi i lavori di bonifica dell’area esterna del campo rom di Lamezia Terme, in località “Scordovillo”. Attività propedeutica allo sgombero del sito, occupato attualmente da 412 persone. Il commissario di governo, Giuseppe Vadalà, ed il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, hanno effettuato, insieme ai carabinieri, un sopralluogo nella zona a ridosso del campo dove sono stati avviati i lavori, affidati a una ditta specializzata.

“Insieme al generale Vadalà – ha detto il prefetto De Rosa – abbiamo fatto il punto sui lavori. Lunedì in Prefettura ci sarà un incontro della Cabina di regia per verificare tempi e procedure in corso”. Per la bonifica dell’area la Regione ha stanziato un finanziamento di 28 milioni di euro.