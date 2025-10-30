Lamezia Terme: il “Memorial Borracci” si trasforma in un viaggio tra sport, cultura e tradizioni

Il 3° Memorial Massimo Borracci, che animerà sabato 1 e domenica 2 novembre la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, non sarà un evento a sé: la Kairos Nuoto Lamezia ha deciso infatti di unire l’amore per il nuoto a quello per la città, con una serie di piccoli eventi collaterali volti a far conoscere alcuni virtuosi angoli di Lamezia. La kermesse, diventata ormai di caratura nazionale, ospiterà infatti 429 atleti appartenenti a 18 società natatorie provenienti da tutt’Italia, con la presenza del campione del mondo Lorenzo Zazzeri. E quale migliore occasione per far conoscere le bellezze della città a chi viene da fuori se non questa?

È stato, quindi, organizzato un mini-percorso serale che partirà alle 21:30 di venerdì 31 ottobre con una gita notturna alle Terme di Caronte, con visita guidata all’Anfiteatro e al Parco Mitoio. Sabato 1 novembre, sempre alle 21:30, il tour guidato toccherà il centro storico di Nicastro, mentre alle 17:15 di domenica 2 novembre, al termine delle gare in piscina, il piazzale dell’impianto comunale sarà animato con musica e danze tradizionali. Nell’occasione saranno allestiti stand con prodotti enogastronomici, artigianali e pacchetti turistici. Le iniziative sono gratuite e aperte a tutti.