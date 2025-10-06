Lamezia Terme, grande successo per la prima “Swim in Rosa” | FOTO

Si è svolta ieri mattina, nella piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, la prima edizione della “Swim in Rosa”, una giornata dedicata allo sport, al benessere e soprattutto alla prevenzione, organizzata dalla Kairos Nuoto Lamezia in favore della Komen Italia, l’associazione che da anni è in prima linea nella lotta ai tumori al seno e nella promozione della salute femminile. Un evento dal forte valore simbolico, che ha unito l’energia e i valori dello sport all’importanza della prevenzione.

La mattinata ha previsto un Open Day aperto a tutti, con attività di nuoto, pallanuoto, fitness, corsi baby, scuola nuoto, corsi gestanti e nuoto libero, oltre a visite gratuite e momenti di sensibilizzazione.

Fondamentale è stato il contributo offerto da un corposo staff medico formato da fisioterapisti, nutrizionisti e volontari, come il dott. Francesco Saverio Laraia, la dott.ssa Lucia Reto, il dott. Giovanni Romano e, in rappresentanza dell’Avis di Lamezia Terme, Esterina Scalise e Giovanni Olivito.

L’obiettivo è stato quello di avvicinare le persone allo sport e, al tempo stesso, sottolineare come movimento, alimentazione e salute siano strettamente connessi a ogni età.

L’iniziativa si è rivelata un vero successo, registrando una grande partecipazione di pubblico che ha colto appieno il messaggio della giornata e ha approfittato della scontistica speciale dedicata all’evento per iscriversi alle attività della piscina, confermando così l’interesse e la vicinanza della comunità.

Prezioso l’intervento, in apertura di mattinata, della dott.ssa Francesca Graziano, referente regionale Komen Italia, che ha illustrato l’importanza di fare rete nel diffondere un messaggio di sensibilizzazione e prevenzione importantissimo per combattere questo terribile male. A farle eco è stata una delle tante donne in rosa presenti, simbolo di speranza e di grande forza.

Carmen Mazzei, direttrice dell’impianto comunale, ha espresso il proprio entusiasmo nel poter accogliere un evento di così grande rilievo, passando poi la parola al presidente della Kairos Nuoto Lamezia Antonio Gigliotti, che ha sottolineato il valore universale dello sport come strumento di benessere ma anche rinascita, portando a testimonianza la propria esperienza di vita.

Ma l’iniziativa della Kairos – a supporto della Komen Italia – non termina qui: anche la società natatoria sarà presente martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre al Parco “Peppino Impastato”, dove sarà allestito il “Villaggio della Salute” con controlli gratuiti, visite specialistiche, attività sportive e tanto altro ancora. Un appuntamento assolutamente da non perdere!