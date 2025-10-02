Lamezia Terme, domani la chiusura della campagna elettorale di Pietro Raso con Vannacci e Durigon

Si terrà venerdì 3 ottobre, a partire dalle ore 21.00, sul Corso G. Nicotera (area pedonale) di Lamezia Terme, la chiusura della campagna elettorale di Pietro Raso, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Lega Salvini Calabria, a sostegno del presidente Roberto Occhiuto. L’evento vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del partito, a testimonianza del forte sostegno alla candidatura di Raso. Tra gli ospiti principali, l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci.

Accanto a lui interverranno il sottosegretario di Stato Claudio Durigon e il parlamentare della Lega Domenico Furgiuele. La serata rappresenterà l’occasione per ripercorrere i momenti più significativi della campagna elettorale e per incontrare cittadini, simpatizzanti e sostenitori in un appuntamento conclusivo che si preannuncia partecipato e ricco di entusiasmo.