L’ACR Messina ora ha un pullman tutto suo. E Davis posta un video nostalgico: “non vedo l’ora”

L’ACR Messina ora ha un pullman tutto suo. Quello utilizzato precedentemente dal Monaco Women, tramite le conoscenze di Davis e Pagniello, è poi arrivato nella città dello Stretto. Cambiate le scritte, i loghi e i colori, adesso il mezzo è totalmente personalizzato e porterà la squadra in giro per il Sud Italia nel corso delle trasferte del girone I di Serie D. Intanto Davis, che come l’altro socio è sempre molto attivo sui social, ha postato una storia nostalgica che vede la Curva del “Franco Scoglio” strapiena. “Non vedo l’ora che la città di Messina possa rivedere questo”, ha scritto. Probabilmente, il video fa riferimento agli anni della Serie A, quando il nuovo stadio era sold out.

Intanto, Pagniello e Davis oggi hanno incontrato nuovamente il Sindaco Basile, prima di lasciare Messina in seguito alla loro prima settimana intensa. Con il primo cittadino hanno parlato soprattutto dell’evento dell’1 dicembre, quello con le leggende del calcio che arriveranno in città per celebrare i 125 anni del club. Nelle ultime ore, alla lunga lista si è aggiunto anche Carmine Coppola, altro grande ex presente in città così come Di Napoli. Si è parlato anche della possibilità di ampliare l’attuale disponibilità di 5 mila posti, considerata ovviamente ridotta per una partita simbolica che potrebbe portare allo stadio molte più persone.