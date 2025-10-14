La vittoria di Occhiuto e la stoccata di Antoniozzi a Falcomatà e Fiorita: “Reggio e Catanzaro due città scolorite”

“Anche a Catanzaro e Reggio Calabria il centrodestra ha vinto alle regionali. Mi sembra che l’azione dei due sindaci, Fiorita e Falcomatà, non risponda alle esigenze dei cittadini. Sono due città scolorite, il nostro capoluogo e la nostra città metropolitana, che meritano certamente amministrazioni migliori e più dinamiche. Il centrodestra in queste due città ha espresso il meglio di sé confermandosi come coalizione credibile per poter governare”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, in una nota stampa.