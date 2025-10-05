La Smile Cosenza Pallanuoto sconfitta all’esordio: Trieste passa 15-9 nella piscina comunale

Inizia con un passo falso il campionato di A1 femminile per la rinnovata Smile Cosenza Pallanuoto. La formazione allenata dal neo tecnico Gaetano Occhione è stata superata in casa, davanti a tantissimi spettatori, dalla Pallanuoto Trieste. 9-15 il risultato finale (2-4, 4-4,1-2, 2-5). Una gara quella che si è giocata nella piscina comunale cosentina, equilibrata per i primi due tempi, durante la quale la Smile Cosenza Pallanuoto è stata incollata alla formazione ospite, salvo poi cedere nell’ultima frazione di gioco, in particolar modo. In vasca sono scese per il “sette” di casa: Nigro, Citino, Giuffrida, Meijer(4), Misiti, Malluzzo(1), Morrone(1), Rozic(1), Miller(2), Zaffina, Occhione, Santapaola, Sarro. Tante recriminazioni per il nuovo tecnico Occhione che ha comunque espresso apprezzamenti per le ragazze e per la squadra.

“Mi sono piaciute le ragazze ma c’è tanto da migliorare, soprattutto nella fase difensiva. Occorrono almeno altre due, tre partite e diversi allenamenti per colmare alcuni problemi. Siamo qui per questo d’altronde. Quando si commettono alcuni errori, una squadra forte come Trieste ti punisce. Così è stato…”. Tante emozioni, ad ogni modo, per la prima stagionale della Smile Cosenza con un pubblico veramente incredibile.