La Sinistra alimenta ancora il clima d’odio ma accusa gli altri di fascismo: il clamoroso (e pericoloso) attacco di Schlein e la risposta di Meloni, “vergogna”

Un altro attacco, clamoroso, dopo quello di Landini che ha dato della “cortigiana” a Giorgia Meloni. La Sinistra continua ad alimentare l’odio nel paese, come dimostrano le recenti manifestazioni che nulla hanno a che fare con la sensibilità verso la pace nel mondo e i conflitti in corso. Una deriva pericolosa, quella capeggiata dai militanti di estrema sinistra nelle piazze italiane, che ricorda tempi bui dell’Italia. Eppure, nonostante assumano atteggiamenti fascisti, sono proprio loro ad accusare gli altri di fascismo. L’ennesima assurdità, in tal senso, proviene da Elly Schlein, che trasforma in strumentale polemica la vicenda che ha coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci, a cui sono state incendiate le auto sue e della figlia.

Dal Premier a tutti i componenti del Centro Destra – anche addetti ai lavori – si sono consumati messaggi di solidarietà e supporto a Ranucci, nonostante idee diverse. Era il minimo, ovviamente, perché di fronte a queste tragedie il colore politico non c’entra. Eppure, a Sinistra, non è sempre così, a parti inverse. Non si interviene, o se si interviene lo si fa in modo “soft”, giustificando, sviando, come accaduto per Charlie Kirk o come accaduto proprio per gli insulti di Landini, che a Sinistra hanno minimizzato e ridotto a “equivoco”. Ci chiediamo, e lo facciamo spesso, come (e quanto) a Sinistra si sarebbero indignati, a parti inverse, con accuse del genere mosse – magari – alla stessa Elly Schlein. Insomma: il tema del rispetto delle donne funziona a convenienza, a fasi alterne. Ma tant’è, ormai il paese lo ha capito e lo dimostrano sondaggi ed elezioni, nazionali e regionali.

Di certo, a parte i “fedelissimi”, nessuno pensa che ci sia una deriva fascista a Destra, ma piuttosto a Sinistra. Per Elly Schlein e i suoi “compagni”, però, è così. E’ clamoroso, e pericoloso, l’attacco che il segretario nazionale del PD ha mosso nel corso del congresso Pse ad Amsterdam: “in Italia sono in pericolo la democrazia e la libertà di stampa – ha affermato – A Firenze la Premier di estrema destra Giorgia Meloni ha detto che l’opposizione è peggiore dei terroristi. Al giornalista Ranucci hanno messo una bomba sotto casa”. Ora, al di là delle falsità sul clima in paese, Schlein ha anche lasciato intendere che – l’attentato a Ranucci – possa essere indirettamente colpa del Governo.

Clamoroso, pericoloso e falso. E infatti Giorgia Meloni ha risposto con sdegno: “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”.