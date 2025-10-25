“La Sicilia fa Scuola”: le ultime tappe di Agrigento e Caltanissetta chiudono il viaggio | DETTAGLI e DATE

Il viaggio di “La Sicilia fa Scuola” volge al termine, portando con sé l’entusiasmo e la partecipazione raccolti in tutte le province siciliane. Dopo le tappe di Siracusa, Ragusa, Messina, Catania, Palermo e Trapani, l’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si prepara a concludere il suo percorso con gli ultimi due appuntamenti, in programma lunedì 27 ottobre ad Agrigento e Caltanissetta.

Ad Agrigento, l’iniziativa prenderà il via a partire dalle 9:30 presso l’istituto superiore statale IPSCEOA “N. Gallo” in Via Quartararo Pittore, 9 alla presenza dell’assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, insieme a Calogero Alberto Petix, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Agrigento. Alle 15.00 sarà poi la volta di Caltanissetta, nel Liceo Scientifico “A. Volta” di Via Nino Martoglio dove a fare gli onori di casa sarà il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Marcello Giovanni Li Vigni.

Un ciclo di incontri in cui l’assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano ha illustrato il Piano di investimenti da oltre 700 milioni di euro, messo in campo negli ultimi 3 anni dal governo Schifani, per restituire alla scuola siciliana strutture moderne, ambienti digitali, spazi di legalità e occasioni concrete di crescita personale e collettiva e che, tappa dopo tappa, ha dato vita a un dialogo costruttivo tra istituzioni, scuole e territori, mettendo in evidenza l’impegno, le buone pratiche e le energie che animano la comunità educativa siciliana.

“La Sicilia fa Scuola è un viaggio che ha attraversato l’isola per ascoltare, raccontare e costruire insieme la scuola del futuro – ha dichiarato l’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Mimmo Turano -. Ogni provincia ha mostrato il proprio valore, la propria visione e la propria capacità di innovare. È un percorso che non si conclude, ma che continua attivamente nelle idee e nei progetti nati durante questi incontri”. Le tappe di Agrigento e Caltanissetta chiuderanno simbolicamente il viaggio di “La Sicilia fa Scuola”, un percorso che ha dato voce alle comunità educanti e tracciato una visione concreta di scuola aperta, partecipata e orientata al futuro.