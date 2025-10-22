“La Sicilia fa Scuola” fa tappa a Trapani | FOTO

Dopo le tappe di Siracusa, Ragusa, Messina, Catania e Palermo, “La Sicilia fa Scuola”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha fatto tappa a Trapani, nell’Istituto “G. Pagoto” di Erice Casa Santa. Una mattinata intensa di confronto e condivisione che ha visto protagonisti dirigenti scolastici, docenti e studenti, insieme all’Assessore regionale Mimmo Turano e al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes, per discutere i risultati raggiunti e le prospettive future del sistema educativo siciliano.

Nel suo intervento, l’Assessore Turano ha ricordato come il piano triennale di investimenti da oltre 700 milioni di euro del governo Schifani stia dando nuova forma alla scuola siciliana, attraverso interventi su edilizia, innovazione digitale, diritto allo studio e contrasto alla dispersione scolastica.

“Nel corso di ciascun incontro avuto modo di conoscere le esigenze e criticità di ciascuna Provincia– ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano – così da definire e pianificare interventi mirati. L’obiettivo di questa iniziativa, infatti, è raccogliere idee e proposte da chi opera ogni giorno nel mondo della scuola per rispondere al meglio ai bisogni di docenti e studenti per costruire una scuola moderna, inclusiva e aperta al territorio, capace di formare cittadini consapevoli e di restituire ai giovani siciliani fiducia nel futuro”.

A seguire, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, Davide Nugnes, ha messo in evidenza la vitalità e la forza della scuola trapanese, riconoscendo il valore della collaborazione tra istituzioni, docenti e dirigenti scolastici. “Oggi celebriamo non solo l’avvio di un nuovo anno scolastico, ma un momento di condivisione autentica con il territorio – ha dichiarato Nugnes -. La scuola trapanese è viva, dinamica e inclusiva: accompagna i ragazzi nel loro percorso di crescita, con una didattica innovativa e un impegno costante per contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’integrazione e valorizzare le diversità. Insieme ai dirigenti e a tutto il personale lavoriamo ogni giorno per una scuola che non lascia indietro nessuno”.

Nugnes ha poi rivolto un pensiero ai più giovani, incoraggiandoli a coltivare autenticità e consapevolezza, ricordando che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma uno spazio di libertà, creatività e scoperta, dove si imparano valori destinati a durare nel tempo. La manifestazione “La Sicilia fa Scuola” si concluderà lunedì 27 ottobre con gli ultimi due incontri ad Agrigento e Caltanissetta.