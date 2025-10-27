La Russia testa il missile nucleare “Burevestnik”, Trump: “abbiamo un sottomarino a largo delle lore coste, non scherziamo”

Nelle ultime ore, la Russia ha testato con successo un missile da crociera con portata illimitata e un impianto energetico nucleare – il “Burevestnik”. Secondo il Capo dello Stato Maggiore Valery Gerasimov, per la prima volta il missile è rimasto in volo per più di 15 ore e ha percorso una distanza di 14.000 km. Si tratta di un missile da crociera sperimentale a propulsione nucleare, progettato per trasportare testate nucleari e attualmente in fase di sviluppo per le forze armate russe. Una notizia che non può lasciare indifferenti sul piano delle tensioni geopolitiche che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno riguardato da vicino Mosca, con l’inasprimento dei rapporti con gli USA e il mancato incontro Trump-Putin in Ungheria.

Lo stesso Trump ha commentato la vicenda dichiarando: “sanno che abbiamo un sottomarino nucleare proprio al largo delle loro coste. Non deve percorrere 8.000 miglia. Loro non scherzano con noi, e nemmeno noi scherziamo con loro. Testiamo costantemente missili“.