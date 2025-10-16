La Repubblica Ceca ringrazia Israele: “ha sconfitto Iran, Hezbollah e Hamas. È scudo contro terrorismo”

Israele incassa il plauso della Repubblica Ceca per essere un valido “scudo contro il terrorismo islamista“. Sono le parole di Jan Lipavsky, ministro degli Esteri della Repubblica Ceca che ha ricordato come Iran, Hezbollah e Hamas, minacce per l’intero Medio Oriente, ma anche per l’Occidente, siano state neutralizzate da Israele. “Israele ha sconfitto l’Iran. Israele ha sconfitto Hezbollah. Israele ha sconfitto Hamas. – ha dichiarato Lipavsky.

“Israele è il nostro scudo contro il terrorismo islamista. La Repubblica Ceca non ha abbandonato Israele nei suoi momenti difficili e non lo farà mai“, ha concluso.