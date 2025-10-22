La Reggina, quella foto significativa della Vigor Lamezia e la frecciata dell’ultrà Filloramo: “prendete esempio da lui, da 3 anni state infangando la storia…”

Non si placa la rabbia degli ultrà della Reggina nei confronti della proprietà. La sensazione è che, questa volta, la frattura sia insanabile, verso Ballarino e la dirigenza, a prescindere da come andrà la stagione. Questa sera, in Coppa Italia contro la Nocerina, probabilmente continuerà la contestazione, così come accaduto domenica. Contestazione che, alla fine della gara contro la Vigor, si è estesa anche ai calciatori, non esenti da colpe, a maggior ragione dopo il cambio in panchina che ha portato all’arrivo di Torrisi in luogo dell’esonerato Trocini.

A tal proposito c’è da registrare, sui social, un intervento significativo dello storico ultrà Giovanni Filloramo. Quest’ultimo, infatti, commenta una foto del finale di gara di domenica, dove la Vigor Lamezia festeggia la vittoria. I calciatori sono sotto il settore ospiti ma ce n’è uno che – pur felice per prestazione e risultato – non festeggia coi compagni: è Pietro Simonetta, reggino ed ex Reggina. “…guardate questo ragazzo con il numero 6??? Non festeggia con i compagni una vittoria storica per rispetto verso la nostra città & la nostra maglia. Questo ragazzo si chiama Pietro Simonetta, ed è già un vero uomo. Imparate da lui… cominciate a rispettare una gloriosa storia che da 3 anni state infangando e ridicolizzando!!!! Onorate quei colori che non meritate” ha scritto Filloramo, mandando un messaggio indiretto ai calciatori e alla proprietà.